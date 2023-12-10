«أبل» تستهدف تصنيع 50 مليون هاتف في الهند سنوياً

المصدر: مومباي - وكالات

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تستهدف شركة «أبل» توسيع قاعدتها التصنيعية في الهند خلال السنوات الاثنين إلى الثلاث المقبلة، بهدف تجميع حوالي ربع هواتفها سنوياً هناك.

ووفقاً لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الخطة تهدف إلى توسيع عملية التصنيع في الهند إلى أكثر من 50 مليون جهاز في غضون السنوات القليلة المقبلة، ثم تعزيز تلك المستويات بعشرات الملايين من أجهزة أيفون بعد ذلك.

ويدعم «أبل» في أهدافها التصنيعية التوسعية كبار الموردين للشركة بما في ذلك التايوانية «فوكسون»، والتي تستعد لافتتاح مصنع جديد في ولاية كارناتاكا الهندية في أبريل، إذ تخطط لتصنيع 20 مليون هاتف ذكي سنوياً في هذا المصنع.

وأشار التقرير إلى أن شركة «أبل» اختارت الهند لكي تصبح الموقع الرئيسي لإنتاج هاتفها الجديد منخفض التكلفة.

كما أوضح أن صانعة الآيفون بدأت العمل مع المتعهدين المحليين لتحديد خطة التصنيع للمنتج.

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