«أبل» توقف تطبيقات تمكّن مالكي «أندرويد» من استخدام «آي مسج»

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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قالت شركة «أبل»، السبت، إنها أغلقت تطبيقات الطرف الثالث التي مكّنت أجهزة «أندرويد» من استخدام خدمة «آي مسج» (iMessage)، للتواصل مع مستخدمي «أيفون».

وذكرت أبل في بيان، أنها اتخذت خطوات لحماية مستخدميها، من خلال حظر التقنيات التي تستغل بيانات الاعتماد المزيفة بالوصول إلى «آي مسج». وأضافت أن «هذه التقنيات تشكل مخاطر كبيرة على أمان المستخدم وخصوصيته، بما في ذلك احتمال الكشف عن البيانات الوصفية، وتمكين الرسائل غير المرغوب فيها، والبريد العشوائي وهجمات التصيد الاحتيالي».

وأضافت الشركة أنها ستواصل إجراء تغييرات في المستقبل لحماية مستخدميها.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من توقف «بيبر ميني»، أحدث تطبيق لتمكين «آي مسج» على أجهزة «أندرويد»، عن العمل. تقدم خدمة «آي مسج» من «أبل» رسائل مشفرة بين أجهزة «أيفون» و«ماك» و«أيباد»، وغيرها من الأجهزة التي تصنعها الشركة. وقاومت الشركة الدعوات لما يقرب من عقد من الزمن لتوسيع الخدمة لتشمل «أندرويد».

وجادل بعض المستخدمين منذ فترة طويلة بأن عدم وجود تطبيق «آي مسج» لنظام «أندرويد»، يجعل المراسلة بين النظامين أقل أماناً. قالت شركة «أبل» مؤخراً إنها ستدعم «آر سي إس» (RCS)، أو خدمات الاتصالات الغنية، في وقت لاحق من العام المقبل. ويُعد هذا بديلاً لخدمة الرسائل القصيرة القياسية، التي ستمكن من تحسين تجربة الرسائل النصية بين الأنظمة الأساسية.

وعلى الرغم من إضافة دعم «آر سي إس» في العام المقبل، فإن المديرين التنفيذيين لشركة «أبل»، رفضوا علناً وسراً فكرة تسهيل التواصل بين مستخدمي «آي أو إس» و«أندرويد». في العام الماضي، اقترح تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، على المستخدم الذي يريد مراسلة والدته بسهولة أكبر على نظام «أندرويد»، أن يشتري لها هاتف «أيفون».

هذا، وسيتم فتح أنظمة تشغيل الشركة بشكل أكبر العام المقبل في الاتحاد الأوروبي، من خلال قانون الأسواق الرقمية، والذي سيتطلب من شركة «أبل» السماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث في المنطقة، بالعمل على أجهزتها.

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