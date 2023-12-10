الذهب يهبط وينهي 3 أسابيع من المكاسب

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات في ختام أسبوع التداول، أول من أمس، بعد بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 1.55 % أو 31.9 دولاراً عند 2014.5 دولاراً للأوقية، لتنهي سلسلة مكاسبها التي امتدت 3 أسابيع، بعد تسجيلها خسائر 3.6 % الأسبوع الماضي. وارتفعت قيمة مؤشر الدولار 0.45 % عند 104 نقاط خلال التعاملات بعد أن لامست 104.26 نقاط.

وأظهرت أداة «فيد واتش»، تحول ترجيح المستثمرين لبدء تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مايو القادم بنسبة 49.6 % بدلاً من توقعات سابقة والتي أشارت لخفض الفائدة في اجتماع مارس 2024.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 199 ألف وظيفة في نوفمبر، أعلى من التوقعات بـ 190 ألفاً، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7 % في نوفمبر من 3.9 %.

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