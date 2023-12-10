«إياتا» يتوقع إيرادات قياسية لشركات الطيران 2024

المصدر: (دبي - البيان)

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توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» ارتفاع إيرادات شركات الطيران العالمية العام المقبل إلى مستويات قياسية في ظل ارتفاع عدد الرحلات الجوية، مع بقاء صافي الأرباح عالمياً أقل من تكلفة رأس المال.

وأوضح في تقرير أمس ارتفاع إيرادات شركات الطيران العام المقبل 7.6 %، إلى مستوى قياسياً عند 964 مليار دولار ورجح نمو أرباح القطاع إلى 25.7 مليار دولار، بهامش ربح صافٍ 2.7 %، ما يمثل تحسناً طفيفاً عن الأرباح الصافية في 2023، والتي يتوقع أن تسجل 23.3 مليار دولار (بهامش ربح صافٍ يبلغ 2.6 %).

وتوقع «إياتا» أن تحقق شركات المنطقة صافي أرباح بقيمة 2.6 مليار دولار العام الحالي، بهامش صافي أرباح 4.9 %، وتصل صافي أرباحها إلى 3.1 مليارات دولار العام المقبل، بهامش صافي أرباح 4.8 %.

ومن المتوقع ارتفاع الأرباح التشغيلية لقطاع الطيران من 40.7 مليار دولار العام الحالي إلى 49.3 ملياراً في 2024 فيما يُتوقع ارتفاع أعداد المسافرين في العام المقبل إلى 4.7 مليارات مسافر، وهو رقم قياسي يتجاوز المسجل قبل جائحة كوفيد 19، والتي بلغت 4.5 مليارات مسافر في 2019 . وتوقع «إياتا» أن تحقق شركات الشرق الأوسط، أداءً مالياً قوياً في 2023 و2024، حيث سارعت شركات الطيران إلى إعادة بناء شبكاتها الدولية واستعادة مراكز الربط الفائقة الخاصة بها.

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