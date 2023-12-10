بيانات الوظائف تنعش الأسهم الأمريكية

المصدر: (نيويورك - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسات الأسبوع الماضي، مع تقييم الأسواق بيانات تقرير الوظائف خلال شهر نوفمبر ونتائج مسح المستهلكين من جامعة «ميتشجان».

والتي أظهرت مرونة الاقتصاد وتراجع توقعات التضخم، ما غذى آمال سيناريو الهبوط الناعم. وفي نهاية التداولات ارتفع مؤشر «داو جونز» 0.35 % أو 130 نقطة إلى 36247 نقطة، بعد أن لامس أعلى مستوى العام الحالي عند 36296 نقطة، لكنه أنهى تعاملات الأسبوع دون تغيير.

وزاد «ستاندرد آند بورز» 0.4 % أو 18 نقطة عند 4604 نقاط، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ بداية العام عند 4609 نقاط، لتمتد مكاسبه للأسبوع السادس وارتفع المؤشر خلال الأسبوع 0.2 %. وصعد «ناسداك» 0.45 % بما يعادل 63 نقطة عند 14403 نقاط، ليحقق مكاسب أسبوعية 0.7 %، ويواصل اتجاهه الصعودي للأسبوع السادس.

وفي الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر «ستوكس» 0.75 % إلى 472.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام ، ليرتفع خلال الأسبوع 1.3 %، للأسبوع الرابع. وزاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.55 % عند 7554 نقطة، وصعد مؤشر «كاك» الفرنسي 1.3 % عند 7526 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.8 % عند 16759 نقطة، ليحقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز