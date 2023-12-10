«الفاو»: استقرار أسعار الغذاء في نوفمبر

المصدر: (روما - وكالات)

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استقرت أسعار الغذاء عالمياً خلال نوفمبر الماضي، حسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث عوض تراجع الأسعار الدولية للحبوب عن ارتفاع الزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 120.4 نقطة في نوفمبر، أي بالقرب من مستويات أكتوبر التي كانت الأدنى منذ مارس 2021 وشهدت قراءة شهر نوفمبر انخفاضاً 10.7 % مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وانخفض مؤشر «فاو» لأسعار الحبوب 3.0 % على أساس شهري في نوفمبر وانخفضت بدورها الأسعار الدولية للحبوب الخشنة 5.6 % مدفوعة بهبوط حاد في أسعار الذرة، بينما تراجع القمح 2.4 % في نوفمبر.

وبقي مؤشر المنظمة لأسعار جميع أنواع الأرز ثابتاً من شهر إلى آخر، وسط تحركات متناقضة في الأسعار في مختلف بلدان المنشأ وشرائح السوق. أما مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية، فقد ارتفع 3.4 % عن مستواه المسجل في أكتوبر، وارتفعت الأسعار الدولية لزيت النخيل بأكثر من 6.0 % في نوفمبر، مدعومة بالمشتريات الأكثر نشاطاً من جانب البلدان المستوردة الرئيسية وانخفاض الإنتاج الموسمي في البلدان المنتجة الرئيسية وسجلت الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس ارتفاعاً معتدلاً وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 2.2 % مقارنة بمستواه في أكتوبر.

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