تراجع النفط وخطط خفض الإنتاج تقلص الخسائر

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تواصل تراجع أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل خام برنت انخفاضاً بنحو 3.8 %، فيما تراجعت أسعار الخام الأمريكي نحو 3.7 %.

وجاءت خسائر النفط الأسبوعية رغم ارتفاع أسعار الخام في ختام أسبوع التداول، أول من أمس، حيث فشلت الزيادات في الأسعار في محو كل خسائر الخام السابقة، خلال الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط عند تسوية جلسة الجمعة، مع تقييم دعوة السعودية وروسيا أعضاء «أوبك بلس»، للانضمام إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية.

وعند التسوية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنحو 2.4 %، بما يعادل 1.79 دولار عند 75.84 دولاراً للبرميل، لتسجل خسائر أسبوعية 3.85 %، وواصلت اتجاهها الهبوطي للأسبوع الثاني على التوالي.

وزاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير 2.75 % أو 1.89 دولار إلى 71.23 دولاراً، لكنه تراجع الأسبوع الماضي بنحو 3.7 %، لتمتد سلسلة خسائره للأسبوع السابع على التوالي.

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