النفط يرتفع أكثر من 2% ويواصل تكبد الخسائر للأسبوع السابع

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة الجمعة بعد بيانات أمريكية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 75.84 دولارا للبرميل عند التسوية بارتفاع 1.79 دولار أو 2.4 بالمئة، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية إلى 71.23 دولارا بارتفاع 1.89 دولار أو 2.7 بالمئة.

وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8 بالمئة بعد أن سجلا الخميس أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو في مؤشر على أن كثيرا من المتعاملين يرون أن السوق تشهدا فائضا في الإمدادات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز