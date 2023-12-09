النفط يرتفع رغم المخاوف من فائض المعروض
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ارتفعت أسعار النفط أمس، رغم مخاوف المستثمرين إزاء وجود فائض في المعروض في الأسواق العالمية مع ضعف الطلب الصيني، فضلاً عن عدم خفض تحالف «أوبك +» للإنتاج بالدرجة التي كانت متوقعة.
وخلال التعاملات صعدت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم فبراير 2 % إلى 75.54 دولاراً للبرميل، لكنها تتجـــــه نحــــــو تسجيــــــل خســــــارة أسبوعيــــــة بنحــــو 4.5 %.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم يناير 1.87 % إلى 70.64 دولاراً للبرميل، بعد استقرارها في نهاية تعاملات أول من أمس.
وأظهرت بيانات صينية رسمية أمس، أن واردات أكبر مستهلك للنفط في العالم تراجعت بنحو 9 % في نوفمبر على أساس سنوي، إثر ارتفاع مستوى المخزونات وتباطؤ طلبيات مصافي التكرير، الأمر الذي ساهم في زيادة مخاوف الأسواق تجاه انخفاض طلب بكين على الخام.