أسهم أمريكا تتراجع بضغط بيانات الوظائف

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية، أمس، على انخفاض بضغط نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، وانخفاض معدل البطالة، ما يشير إلى قوة سوق العمل، ويقوض الآمال بخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وتراجع مؤشر داو جونز 32.56 نقطة أو 0.09 % عند الفتح إلى 36084.82 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً 9.39 نقاط أو 0.20 % إلى 4576.20 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك 60.54 نقطة أو 0.42 % إلى 14279.46 نقطة.

وكشف تقرير شهري، أصدره مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة عن ارتفاع معدل البطالة بالبلاد، خلال نوفمبر في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد ينزلق نحو ركود، بحسب النشرة الاقتصادية «بلومبرغ إيكونوميكس». وأضافت الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، 199 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، مع تراجع معدل البطالة بشكل طفيف، ليسجل 3,7 % وارتفع نمو الرواتب الى 0,4 %.

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