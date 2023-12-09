الإقبال على المخاطرة ينعش العملات المشفرة

المصدر: (عواصم - وكالات)

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ارتفعت أسعار غالبية العملات المشفرة أمس في ظل تفاؤل المستثمرين في الأصول عالية المخاطر بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي.

وخلال التعاملات صعدت «بتكوين» 0.15 % إلى 43266.28 دولاراً وارتفعت الإيثيريوم 0.67 % إلى 2359.68 دولاراً مسجلةً أعلى مستوياتها منذ مايو 2022.

بينما تراجعت الريبل 0.13 % إلى 64.50 سنتاً. وأوضح «لوك ستريجرز» رئيس قسم التجارة لدى منصة «ديربيت» في تصريح لموقع «كوين ديسك»، أن القيمة الإجمالية لعقود خيارات بيتكوين وإيثيريوم على المنصة، بلغت 23.6 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق، بينما استحوذت «بتكوين» على 67 % من القيمة الإجمالية للعقود.

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