دعوة لأعضاء «أوبك+» لخفض إنتاج النفط

المصدر: (موسكو - رويترز)

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان مشترك كل الدول الأعضاء في «أوبك+» إلى الانضمام لاتفاق المجموعة على خفض إنتاج النفط.

وقالا إن هذا يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي. جاءت الدعوة في بيان نُشر أمس بعد يوم من اجتماعهما في السعودية. وذكر البيان أن روسيا والمملكة العربية السعودية اتفقتا على أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز بما يشمل إمدادات المعدات.

وكانت السعودية وافقت الأسبوع الماضي بعد اجتماع لـ«أوبك+» على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً حتى الربع الأول 2024، بينما قالت روسيا إنها ستواصل خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً إضافة إلى خفض صادراتها من الوقود 200 ألف برميل يومياً في الفترة من يناير إلى مارس المقبلين.

وقالت «أوبك» في بيان بعد اجتماع الأسبوع الماضي إن إجمالي التخفيضات يصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً من 8 منتجين. لكن لم يتفق جميع أعضاء «أوبك+» على تمديد أو تعميق الخفض الطوعي للنفط، ويبدو أن البيان الأخير موجه إلى تلك الدول.

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