«ميتا» تبدأ التشفير التام للرسائل على فيسبوك وماسنجر

المصدر: (واشنطن - رويترز)

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أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز أنها بدأت التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على ماسنجر وفيسبوك.

وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحديث جميع حسابات ماسنجر بالتشفير التام ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.

وذكرت «ميتا» أن برنامج ماسنجر كان لديه في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام مما يسمح بقراءة الرسائل من قبل المرسل والمتلقي فقط، ولكن مع هذا التغيير سيتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي.

وقالت «ميتا»، التي تقوم منصة واتساب التابعة لها بتشفير الرسائل بالفعل، إن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين. يشار إلى أنه في عام 2019، أرسل مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا رسالة إلى فيسبوك بعد أن أعلنت المنصة عن محور للرسائل المشفرة يطلبون منها وقف تنفيذها بسبب مخاوف تتعلق بإنفاذ القانون. وعندما سئل متحدث باسم «ميتا» عن كيفية معالجة الشركة لمثل هذه المخاوف، رد إن التشفير «يساعد في الحفاظ على أمان الأشخاص» من المتسللين والمحتالين والمجرمين.

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