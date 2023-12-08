«يام براندز» نحو شراء 200 فرع لـ«كيه إف سي»

المصدر: (لندن - د ب أ)

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كشفت ذراع كنتاكي فرايد تشيكن (كيه إف سي) بشركة يام براندز الأمريكية، النقاب عن خطة للاستحواذ على مئات الفروع في أوروبا.

وقالت يام، إن وحدة «كيه إف سي» التابعة لها، وافقت على شراء أكثر من مئتي من منافذ كنتاكي فرايد تشيكن من «آيه جي جروب»، صاحبة أكبر امتياز لحقوق «كيه إف سي» في المملكة المتحدة وأيرلندا. ولم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية للصفقة. ومن المتوقع أن تسرع تلك الصفقة استراتيجية نمو «كيه إف سي» في المملكة المتحدة وأيرلندا.

ووفقاً للشركة، ارتفعت مبيعات «كيه إف سي» في المملكة المتحدة وأيرلندا بواقع 7 % وزادت مبيعات فروع المتجر نفسه بواقع 5 % عبر مطاعمه البالغة 1040 مطعماً.

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