ارتفاع طفيف في عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية

المصدر: نيويورك - (أ ب)

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ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لكن العدد الإجمالي للأشخاص في الولايات المتحدة الذين يحصلون على الإعانة انخفض بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عامين الأسبوع الماضي.

أفادت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، بأن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 1000 إلى 220 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر. وجاء ذلك متوافقاً مع توقعات المحللين.

وكان حوالي 1.86 مليون شخص يحصلون على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، أي أقل بمقدار 64000 شخص عن الأسبوع السابق.

وتعد هذه المرة الثانية فقط خلال 11 أسبوعاً التي ينخفض فيها عدد الطلبات الإجمالي.

ينظر إلى طلبات إعانة البطالة على أنها تمثل عدد حالات تسريح العمال في أسبوع معين.

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