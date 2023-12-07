الأسهم الأوروبية واليابانية تتراجع بضغط من مخاوف التباطؤ الاقتصادي

المصدر: عواصم - (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، وقادت أسهم شركات السفر والترفيه الخسائر وسط تزايد قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي بعد صدور بيانات ضعيفة مؤخراً.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة خلال التداولات بعد أن لامس ذروة أكثر من أربعة أشهر في جلسة الأربعاء.

وأظهرت بيانات أن الناتج الصناعي في ألمانيا هبط بشكل غير متوقع في أكتوبر بعد يوم من صدور بيانات تظهر تراجعاً في الطلبيات الصناعية في منطقة اليورو بما يظهر مواجهة القطاع الصناعي لتحديات.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة بعد أن صعد لأعلى مستوى على الإطلاق الأربعاء.

وخسر سهم شركة جيمز وركشوب 8.9 بالمئة بعد أن أصدرت تحديثاً لأعمالها لنصف العام، كما هبط سهم لوفتهانزا 3.9 بالمئة بعد أن قلل جيه.بي مورجان توصيته للسهم، مما أدى لتراجع بنسبة واحد بالمئة في قطاع السفر والترفيه.

لكن سهم شركة سانوفي للأدوية ارتفع بواحد بالمئة بعد أن قالت إن لديها قيد التطوير ما يزيد على عشرة عقاقير مرشحة لتحقيق مبيعات سنوية تفوق مليار دولار.

اليابان

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بشكل حاد بعد تراجع وول ستريت خلال الليل قبل صدور بيانات رئيسية عن الوظائف من شأنها أن توفر دلائل على مدى السرعة التي قد يبدأ بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

وتراجع نيكاي 1.76 بالمئة إلى 32858.31 نقطة عند الإغلاق مع انخفاض 189 من الأسهم المدرجة عليه، وعددها 225، وارتفاع 36 سهماً.

ومحا ذلك أغلب تعافي المؤشر الذي سجله، في جلسة الأربعاء، بأكثر من اثنين بالمئة عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وأعاد انخفاض، الخميس، المؤشر نيكاي إلى مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف أكتوبر منخفضاً 1.72% حتى الآن.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.14 بالمئة متجهاً إلى انخفاض بنسبة 0.95 بالمئة لهذا الأسبوع، والذي قد يكون الأسوأ أداء أيضاً منذ منتصف أكتوبر.

وسجل قطاع الطاقة أكبر خسائر بين القطاعات الفرعية على المؤشر نيكاي بعدما انخفض النفط الخام إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.

كما سجلت أسهم شركات مرتبطة بالرقائق تراجعات ملحوظة وشكل سهمان منها ضغطاً كبيراً على المؤشر نيكاي من بين أكثر ثلاثة أسهم ساهمت في هبوطه.

وانخفض سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لصناعة معدات تصنيع الرقائق بنسبة 3.59 بالمئة. وهبط سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق بنسبة 4.69 بالمئة. كما تراجع سهم فاست ريتيلينج المشغلة لمتاجر يونيكلو 2.06 بالمئة.

واتسم أداء أسهم شركات تصنيع السيارات بالضعف في ظل صعود الين بما يخفض قيمة المبيعات الخارجية لتلك الشركات. وهبط سهم تويوتا 1.15 بالمئة وهوندا بنسبة اثنين بالمئة ونيسان بنسبة 1.81 بالمئة.

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