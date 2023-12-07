مليار دولار انخفاض في صافي احتياطات النقد الأجنبي للمركزي التركي

المصدر: إسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات، الخميس، أن صافي الاحتياطات الدولية للبنك المركزي التركي انخفض 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس 2020 في الأسبوع السابق.

ومنذ أوائل يونيو، بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، بدأت الاحتياطات في التعافي بعد أن انخفضت حينها إلى قيمة سالبة قدرها 5.7 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، كما بلغ سعر الصرف الذي استخدمته رويترز 28.8209 ليرة للدولار.

وفي أوائل شهر مارس من عام 2020 بلغ صافي الاحتياطات الدولية 37.11 مليار دولار.

وأظهرت حسابات خمسة مصرفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي قد ارتفعت إلى مستوى قياسي يتجاوز 140 مليار دولار الأسبوع الماضي، كما توقع هؤلاء المصرفيون انخفاضاً بقيمة مليار دولار في صافي احتياطات النقد الأجنبي.

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