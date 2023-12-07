الذهب يرتفع مجدداً ويستقر فوق 2020 دولاراً

المصدر: (نيويورك - (رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب، مع تراجع الدولار، وعززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وخلال التداولات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2023.39 دولاراً للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2 %، إلى 2041 دولاراً.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس: «من المرجح أن تظل التقلبات في أسعار الذهب محدودة، قبيل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة غداً».

وصعد المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولاراً، يوم الاثنين، بفضل رهانات متزايدة على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة، قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار في الجلسة ذاتها، بفعل عدم اليقين بشأن توقيت تخفيف السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات، أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف خلال أكتوبر، ما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 % مقابل سلة من العملات، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر نوفمبر، التي تصدر غداً، والتي يمكن أن توفر المزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

وللمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 %، إلى 24.24 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 %، إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 %، إلى 940.14 دولاراً للأوقية، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ خمس سنوات.

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