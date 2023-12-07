شركات الإنشاءات اليابانية تُفتش عن صفقات دمج واستحواذ في الولايات المُتحدة

المصدر: ليو لويس وديفيد كيوهين

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تتسابق ثلاث من أكبر شركات التطوير العقاري في اليابان «بشراسة» لشراء شركات بناء المنازل في الولايات المُتحدة الأمريكية في مسعى من جانبها للنمو خارج سوقِها المحلية المُتقلصة.

فوفقاً لأربعة من المصرفيين والمُحامين المُتخصصين في عمليات الدمج والاستحواذ المُطلعين على الأمر، تبحث شركات دايوا هاوس وسيكيسوي هاوس وسوميتومو فورستري بنشاط عن عمليات استحواذ في الولايات المُتحدة وقد اقتربت من عدة أهداف مُحتملة.

وتتراوح القيمة السوقية لهذه المجموعات اليابانية من 770 مليار ين إلى 2.7 تريليون ين، أو ما يُعادل 5.3 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار، ما يجعل العديد من الشركات الأمريكية الكُبرى أهدافاً مُحتملة. ومع ذلك، قال اثنان من المصادر إن الشركات قد تختار في البداية الاستحواذ على شركات صغيرة.

وقال أحد المصرفيين المُطلعين: «نشهد بشكلٍ مُتزايد محاولات شرسة للمُشترين اليابانيين لاستمالة شركات بناء المنازل الأمريكية». وقال آخر إنهم يتوقعون إتمام صفقة واحدة على الأقل قبل نهاية السنة المالية اليابانية في مارس.

ووفقاً لمُحللين بشركة بي سي إيه فقد شهدت أسهم شركات بناء المنازل الأمريكية ارتفاعاً في الأسابيع الأخيرة، لتعوض بذلك مُعظم خسائرها في الأشهر الأربعة السابقة. ، وكانت أسعار المنازل في الولايات المُتحدة ارتفعت في شهر سبتمبر للشهر الثامن على التوالي، حيث استمر نقص مخزون الإسكان في تعزيز الطلب رغم ارتفاع أسعار الرهن العقاري.

وفي ملاحظة حديثة للعُملاء، قال مُحللو شركة بي سي إيه: «إن ارتفاع أسعار الرهن العقاري يؤثر على رغبة أصحاب المنازل الحاليين في البيع، مما يُقلِل من عرض المنازل المُتاحة للبيع في السوق. وفي الوقت نفسه، يتيح نقص المساكن الفرصة لدعم أنشطة البناء. وقد يقلل هذا الأمر من مُعاناة شركات بناء المنازل في حالة حدوث ركود في العام المُقبل».

وفي مواجهة انخفاض عدد السكان ووجود فائض في المساكن المُتاحة في أسواقها المحلية، ترغب الشركات اليابانية في التحرك النشط رغم حقيقة أن الين يقترب من أدنى مستوياته منذ عقود، وهو ما سيجعل الاستحواذات في الولايات المُتحدة مُكلفة نسبياً.

وخلال العام الماضي وُلِد أقل من 800.000 طفل في اليابان، وانخفض عدد السكان البالغ 125 مليون نسمة بأكثر من 500.000 نسمة. ووفقاً لتقديرات عام 2018، يوجد في اليابان حوالي 8.5 ملايين منزل فارغ، ومن المتوَقع أن يرتفع هذا العدد بقوة إلى 20 مليوناً خلال العقدين المُقبلين.

ولدى الشركات الثلاث بالفعل عمليات في الولايات المُتحدة. فقد دخلت دايوا هاوس السوق الأمريكي في عام 1976، وقامت ببناء 10.000 منزل قبل أن تنسحب بعد تسع سنوات. ثم عادت مرة أُخرى في عام 2011 وأسسَّت شركة فرعية في كاليفورنيا.

وأفادت شركة سيكيسوي أنها بنت 2.6 مليون منزل، لكن أقل من 40.000 منها كانت خارج اليابان. وتعمل الشركة في الصين وسنغافورة وأستراليا والمملكة المُتحدة، ودخلت السوق الأمريكي في عام 2017.

وخلال العشرين عاماً الماضية، نمت شركة سوميتومو فوريستري لتُصبح تاسع أكبر شركة لبناء المنازل في الولايات المُتحدة من حيث عدد المشروعات المُكتملة سنوياً، وذَكرت أنها قامت بتوسيع أعمالها من خلال الاستحواذ على حصص شركاء في الشركات المحلية وجعلها فروعاً تابعة لها.

وقالت الشركة: «نعتقد أن الطلب على الإسكان في الولايات المُتحدة سيظل قوياً، لذلك، بالإضافة إلى النمو العضوي للفروع الحالية التابعة لنا، سنُفكر في الاستحواذات المُستقبلية إذا وجدنا شريكاً يُقدم شروطاً جيدة ويُشاركنا فلسفتنا، مع مُراقبة اتجاهات السوق والتوقيت بعناية».

وقالت شركة دايوا هاوس: «سنواصل النظر في عمليات الدمج والاستحواذ في الولايات المُتحدة إذا سنحت الفرصة، ونحن ندرس بالفعل مشروعات مُتنوعة». كما أوضحت شركة سيكيسوي هاوس إنها تبحث عن استحواذات في الولايات المُتحدة لكنها ألفتت إلى أنه لا توجد صفقة في مرحلة مُتقدمة حتى الآن.

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