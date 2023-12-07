الدولار يستقر مع تقييم المستثمرين لسوق العمل

المصدر: (سنغافورة - رويترز)

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ظل الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات، أمس، بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت انخفاض الوظائف في سوق العمل.

بينما راهنوا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.029% إلى 103.93، وارتفع المؤشر 0.5% هذا الشهر، بعد تراجعه 3% في نوفمبر في أكبر انخفاض شهري منذ عام.

وهبط اليوان في المعاملات الخارجية 0.11% إلى 7.1647 للدولار بعد يوم من خفض وكالة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين إلى «سلبية». وصعد اليورو 0.02% إلى 1.0797 دولار. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.261 دولار، مرتفعاً 0.13% . واستقر الين الياباني عند 147.14 للدولار.

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