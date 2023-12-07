التفاؤل بخفض أسعار الفائدة يصعد بالأسهم العالمية

المصدر: (عواصم - رويترز)

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، أمس، في ظل تفاؤل المستثمرين إزاء خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل.

وذلك بعد أن أظهرت بيانات مزيداً من العلامات على تراخي أوضاع سوق العمل. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 120 نقطة أو 0.3%، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 19.05 نقطة، أو 0.42%، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 95.17 نقطة، أو 0.67%. وتباطؤ خلق فرص العمل في القطاع الخاص أكثر في نوفمبر، وأظهرت الأجور أقل نمو لها منذ أكثر من عامين، حسبما أفادت تقارير ADP أمس.

وأضافت الشركات 103 آلاف عامل فقط لهذا الشهر، أي أقل بقليل من الرقم المعدل بالخفض البالغ 106 آلاف في أكتوبر، وتجاوز تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 128 آلاف.

إلى جانب النمو المتواضع للوظائف، جاءت زيادة 5.6% في الأجر السنوي، والتي قال ADP إنها أصغر زيادة منذ يونيو 2021. وشهد القائمون على تغيير الوظائف زيادات في الأجور بنسبة 8.3%، مما يجعل علاوة تبديل الوظائف هي الأدنى منذ أن بدأت ADP في تتبع البيانات منذ ثلاثة أعوام.

الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، مع ازدياد رهانات على أن رفع أسعار الفائدة العالمية بلغ ذروته، وتصدر قطاع التعدين المستفيد من ارتفاع أسعار المعادن المكاسب في حين سجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسياً جديداً.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في التداولات كما ارتفع المؤشر داكس الألماني أيضاً 0.1%.

وارتفع سهم مجموعة أوكادو البريطانية بنسبة 3.1% بعدما رفع بنك جي. بي. مورجان توصيته لسهم المجموعة المتخصصة في مجال بيع البقالة عبر الإنترنت والتكنولوجيا من «خفض الوزن النسبي» إلى «محايد». وعلى الجانب الآخر، هبط سهم شركة ميرك الألمانية 13.4% بعدما لم يحقق عقارها إيفوبروتينيب التجريبي لعلاج مرض التصلب المتعدد الهدف المطلوب في تجارب المرحلة الأخيرة.

اليابان

سجل المؤشر نيكاي ارتفاعاً حاداً ومحا خسائر مني بها في الجلسات الثلاث السابقة مع إعادة شراء المستثمرين أسهماً مرتبطة بالرقائق. وقفز نيكاي 2.04% ليغلق عند 33445.90 نقطة مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ 15 نوفمبر، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.9% إلى 2387.20 نقطة.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 2.2% وأدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3%.

وقفز سهم ساكورا إنترنت 12.09% مع قول جين سين هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا هذا الأسبوع إن الشركة الأمريكية العملاقة في مجال أشباه الموصلات ستعمل مع شركات يابانية مثل ساكورا إنترنت لبناء مصانع للذكاء الاصطناعي في اليابان.

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