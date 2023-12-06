مؤشر داكس الألماني يلامس مستوى قياسياً وسط آمال خفض الفائدة الأوروبية

المصدر: فرانكفورت - رويترز

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لامس المؤشر داكس الألماني مستوى قياسياً جديداً اليوم الأربعاء، بعد أن عززت بيانات مخيبة للآمال للطلبيات الصناعية في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الرهانات على تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المئة، في حين أغلق داكس مرتفعاً 0.8 في المئة.

أظهرت البيانات انخفاضاً مفاجئاً في الطلبيات الصناعية الألمانية في أكتوبر، متراجعة 3.7 في المئة على أساس شهري، مما عزز توقعات تخفيض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة العام المقبل.

وتلقت الأسهم الدعم من تراجع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر.

وربح مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.6 في المئة، مقتفياً أثر ارتفاع معظم أسعار المعادن الأساسية، بينما ارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه 2.3 في المئة.

ومن بين الأسهم الفردية ارتفع سهم شركة فولكس فاجن الألمانية 5.4 في المئة.

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