ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع ظهور مؤشرات على زيادة الطلب

المصدر: (د ب أ)

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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات الأربعاء مع ظهور مؤشرات على احتمال ارتفاع الطلب في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة القياسية ارتفع بنسبة 4.4%، في الوقت الذي تشير في تقديرات الأرصاد إلى حدوث انخفاضات غير طبيعية في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، رغم عودة الطقس المعتدل على المدى القريب.

في الوقت نفسه فإن انخفاض أسعار الغاز خلال الأيام الماضية إلى أقل مستوياته منذ حوالي شهرين، أدى إلى زيادة استخدامه في بعض محطات الكهرباء كبديل أكثر جدوى للفحم. ووصل الغاز إلى ما يعرف باسم مستوى التحويل والذي تنتقل فيه شركات الكهرباء إلى استخدام الغاز بدلاً من الفحم في تشغيل محطات التوليد نظراً لانخفاض سعره، بحسب المحللين في مؤسسة إنيرجي سكان للأبحاث التابعة لشركة إنجي للطاقة.

وحتى الآن تساعد مستويات مخزونات الغاز الطبيعي شبه القياسية في أوروبا والطقس المعتدل نسبياً في استقرار سوق الطاقة الأوروبية خلال فصل الشتاء بعد شهور من التذبذب. ورغم ذلك مازالت الإمدادات محدودة في السوق التي تعتبر عرضة لتداعيات أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وخلال التداولات ارتفع سعر الغاز الهولندي بنسبة 3.6% إلى 39.50 يورو لكل ميجاوات/ ساعة تسليم الشهر المقبل. كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 3.2%.

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