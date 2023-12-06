تراجع خسائر «سنتاينل وان» لأمن المعلومات خلال الربع الثالث

المصدر: ( د ب أ )

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أعلنت شركة أمن المعلومات الأمريكية «سينتاينل وان»، تراجع خسائرها خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث جاءت النتائج أفضل من التوقعات.

وبلغت خسائر الشركة خلال الربع الثالث 70.30 مليون دولار، بما يعادل 0.24 دولار للسهم، مقابل خسائر بقيمة 98.86 مليون دولار، بما يعادل 0.35 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع استبعاد البنود غير المتكررة، بلغت خسائر الشركة خلال الربع الثالث 7.73 ملايين دولار، بما يعادل 0.03 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون خسائر بقيمة 0.08 دولار للسهم.

في الوقت نفسه، زادت إيرادات الشركة ربع السنوية بنسبة 42.4 %، إلى 164.17 مليون دولار، مقابل 115.32 مليون دولار، خلال الربع الثالث من العام الماضي.

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