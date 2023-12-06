حرب أسعار بين «أمازون» و«شي إن» للملابس الرخيصة

المصدر: بلومبرغ

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طبقت شركة «أمازون» تخفيضاً كبيراً على الرسوم التي تفرضها على التجار الذين يبيعون ملابس بسعر يقل عن 20 دولاراً للقطعة، في إشارة إلى أنها تستعد لخوض حرب أسعار مع شركة «شي إن» الصينية الناشئة للأزياء الرخيصة سريعة التصميم والإنتاج.

أعلنت الشركة الأمريكية أنها ستخفض الرسوم التي يدفعها البائعون على الملابس التي تقل أسعارها عن 15 دولاراً إلى 5 %، اعتباراً من يناير. وسوف تنخفض الرسوم على الملابس التي تتراوح أسعارها بين 15 إلى 20 دولاراً إلى 10 %. يذكر أن العمولات على كلا الفئتين كانت 17 % في السابق.

ونادراً ما تُخفض «أمازون» ما يسمى برسوم الإحالة التي تفرضها على التجار في متجرها الإلكتروني، ولم يتم الإعلان عن أي تغييرات أخرى من هذا النوع. وهذا يشير إلى أن «أمازون» تسعى بشكل خاص لجذب التجار الذين يقدمون ملابس منخفضة التكلفة، وهو مجال تفوقت فيه «شي إن»، فهي تقدم سترات ذات قبعة بسعر 9 دولارات، وملابس أخرى رخيصة الثمن.

وقال لوكاس بارنز الرئيس التنفيذي السابق لـ «أمازون»، والذي أسس الشركة الاستشارية «بي إن دبليو ويب ماركتينغ»: «التخفيضات الجديدة ستجعل أمازون أكثر تنافسية في مجال الملابس منخفضة السعر، لأن دولاراً أو اثنين قد يحدثان فارقاً كبيراً».

أضاف أن «أمازون» تريد أن تدع «شي إن» تنفق كل أموالها في تقديم خصومات، دون أن تخسر كثيراً من عملائها المميزين (أمازون برايم)، أمام عرض سترة ذات قبعة بسعر 9 دولارات.

تهيمن «أمازون» على التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، باستحواذها على أكثر من دولار واحد من كل 3 دولارات تُنفق عبر الإنترنت، ما يجعلها أكبر بنحو 6 أضعاف من منافستها الأقرب عبر الإنترنت «وول مارت»، وفقاً لشركة «إنسايدر إنتليجنس».

لكن «أمازون» تواجه تهديدات جديدة من شركات ذات صلة بالصين. هذه الشركات تشمل «شي إن»، التي تخطط لإجراء طرح عام أولي خلال 2024، و«تيمو» وهو تطبيق تسوق أطلق في الولايات المتحدة العام الماضي، ويقدم خصومات كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات. كما أطلقت منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، المملوكة لشركة «بايت دانس»، ومقرها بكين، متجراً أمريكياً على تطبيقها في بداية هذا العام.

وأعلنت «أمازون»، في منشور على مدونتها، عن خفض الرسوم التي يتحملها الباعة على الملابس، دون تقديم أي تفسير حول سبب خفض الرسوم على المنتجات منخفضة السعر، ضمن مجموعة سلعية واحدة فقط.

واجهت الشركة، ومقرها سياتل، بعض العثرات في قطاع الملابس. كما أعلنت في نوفمبر عن إغلاق متاجر الأزياء «أمازون ستايل» في كاليفورنيا وأوهايو، وهي المنافذ التي افتتحت في عام 2022.

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