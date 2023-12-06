الدولار يستقر مع تقييم المستثمرين لبيانات سوق العمل.. واليوان يتراجع

المصدر: (رويترز)

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ظل الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات، الأربعاء، بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت انخفاض الوظائف في سوق العمل، بينما راهنوا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وتركز الاهتمام في آسيا على الصين، حيث واصل اليوان خسائره في وقت لا تزال فيه الأسواق تستوعب أثر خفض وكالة التصنيف الائتماني موديز للنظرة المستقبلية للعملاق الآسيوي.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.029 بالمئة إلى 103.93، بعد أن صعد 0.3 بالمئة خلال الليل. وارتفع المؤشر 0.5 بالمئة هذا الشهر، بعد تراجعه ثلاثة بالمئة في نوفمبر في أكبر انخفاض شهري منذ عام.

وهبط اليوان في المعاملات الخارجية 0.11 بالمئة إلى 7.1647 للدولار بعد يوم من خفض وكالة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين إلى «سلبية».

وذكرت رويترز أن البنوك الكبرى المملوكة للحكومة الصينية عززت عمليات بيع الدولار بعد بيان موديز، وواصلت بيع الدولار صباح الأربعاء.

وصعد اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.0797 دولار بعد أن انخفض لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلاً 1.07785 الثلاثاء.

ويعتقد المستثمرون أن البنك المركزي الأوروبي قد يقدم على أول خفض لسعر الفائدة بحلول مارس. وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو بسرعة أكبر مما توقعه أغلب المراقبين.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.261 دولار، مرتفعاً 0.13 بالمئة. واستقر الين الياباني عند 147.14 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.53 بالمئة إلى 0.659 دولار أمريكي كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.62 بالمئة إلى 0.617 دولار.

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