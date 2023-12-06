اليورو يتلقى ضربة من «المركزي الأوروبي».. والدولار يتماسك

المصدر: لندن - رويترز

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استعاد الدولار بعض مكاسبه، أمس، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات المنافسة الرئيسية، قبيل موجة من بيانات التوظيف التي قد تقلب توقعات المستثمرين بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وتلقى اليورو ضربة مبكرة بسبب تعليقات لعضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، التي قالت في مقابلة مع رويترز، إن رفع أسعار الفائدة غير مطروح على الطاولة، نظراً للانخفاض «الملحوظ» في التضخم.

ويترقب المستثمرون تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر الذي سيصدر يوم الجمعة.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع تقريباً.

وقال المحللون إن ارتفاع الدولار يرجع لأسباب منها توقف عمليات البيع المكثفة التي تعرض لها في الأسابيع الأخيرة، والتي أدت إلى هبوط مؤشر الدولار ثلاثة بالمئة تقريباً في نوفمبر في أكبر انخفاض شهري منذ عام.

وهبط اليورو 1.34 بالمئة منذ ذلك الحين وكانت البيانات كافية لإقناع شنابل بتغيير موقفها بشأن خفض أسعار الفائدة، وكانت تصر قبل شهر على أن رفع أسعار الفائدة يجب أن يظل خياراً.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.0821 دولار ونزل 0.1 بالمئة أمام الجنيه الاسترليني إلى 85.715 بنساً.

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