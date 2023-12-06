المصدر: بروكسل - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس، تراجع أسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال أكتوبر الماضي في ظل استمرار تراجع أسعار الطاقة.

وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة 9.4 % على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مقارنة بتراجعها بنسبة 12.4 % في سبتمبر الماضي. وكان من المتوقع تراجع الأسعار بنسبة 9.5 %.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء الطاقة، بنسبة 0.2 % مقارنة بارتفاعها بنسبة 0.5 % خلال سبتمبر الماضي.

وأظهرت البيانات تراجع أسعار الطاقة بنسبة 25% مقارنة بـ 31.2% في سبتمبر الماضي. وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بوتيرة أبطأ بلغت 0.2 % في أكتوبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في سبتمبر الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز