أسعار النفط تستقر والمستثمرون يترقبون تخفيضات طوعية لـ «أوبك+»

المصدر: لندن - رويترز

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لم تسجل أسعار النفط تغيراً يذكر، أمس، وسط حالة من الترقب من قبل المستثمرين بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف «أوبك+».

وخلال التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً أو 0.3 % إلى 77.78 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً أو 0.3 % أيضاً إلى 72.83 دولاراً للبرميل.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة «أواندا»، إن تصريح وزير الطاقة السعودي بأن تخفيضات إنتاج «أوبك+» يمكن أن تستمر بعد الربع الأول من عام 2024 إذا لزم الأمر، قدمت بعض الدعم للسوق.

وذكرت تينا تينج، المحللة في «سي.إم.سي ماركتس»، إن أسعار النفط انخفضت، الاثنين، وسط تشكيك المتعاملين في أن يكون لتخفيضات الإمدادات من «أوبك+» تأثير كبير.

ومع ذلك، قال الكرملين إن التخفيضات التي اتفق عليها تحالف «أوبك+» ستستغرق وقتاً قبل أن تسري.

واتفقت مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، مؤخراً، على تخفيضات طوعية للإنتاج إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يومياً وذلك للربع الأول من عام 2024.

لكن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً من تلك التخفيضات يمثل امتداداً للخفض الطوعي الذي تطبقه السعودية وروسيا بالفعل.

ومع ذلك أثيرت مخاوف عالمية حيال الإمدادات.

وحصل الطلب على دعم من تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، التي قالت لرويترز إن البنك يمكن أن يستبعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد انخفاض «ملحوظ» للتضخم.

وأظهرت بيانات أن طلبيات المصانع الأمريكية انخفضت أكثر من توقعات المحللين في أكتوبر في تراجع هو الأعلى منذ أكثر من 3 سنوات، ما ضغط على المعنويات في سوق النفط.

وقال محللون إن ذلك عزز وجهة النظر القائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تحد من الإنفاق.

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