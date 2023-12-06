سنغافورة تسعى إلى مضاعفة متخصصي الذكاء الاصطناعي إلى 15 ألفاً

المصدر: (سنغافورة - وكالات)

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تتطلع سنغافورة إلى مضاعفة عدد متخصصي الذكاء الاصطناعي إلى 15 ألفاً، عن طريق تدريب السكان المحليين وتوظيف الكفاءات من الخارج، كجزء من استراتيجيتها الوطنية المحدثة في مجال التكنولوجيا، وفقاً لنائب رئيس الوزراء، لورنس وونغ.

وقال وونغ: «هؤلاء هم علماؤنا ومهندسونا في مجال البيانات والتعلم الآلي.. إنهم العمود الفقري للذكاء الاصطناعي». وأضاف: «تؤمن سنغافورة بإمكانات الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، طموحنا الاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياتنا».

وحددت سنغافورة استراتيجية الذكاء الاصطناعي المنقحة التي تهدف إلى بناء نظام بيئي مسؤول وموثوق به، مع الحماية من الآثار السيئة أو إساءة الاستخدام، وفقاً لبيان حكومي.

ووفقاً لتقرير أصدرته شبكة «لينكد إن» مؤخراً، يعتبر الموظفون في سنغافورة الأسرع على مستوى العالم في اعتماد مهارات الذكاء الاصطناعي. وأشار التقرير، إلى أن العاملين في سنغافورة يعتبرون من بين أسرع الأفراد عالمياً عندما يتعلق الأمر بتعلم واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقام التقرير بتحليل البيانات من 25 دولة، واكتشف أن عدد الأشخاص في سنغافورة الذين أضافوا مهارات الذكاء الاصطناعي إلى ملفاتهم الشخصية في «لينكد إن»، ازداد بنحو 20 ضعفاً في عامين فقط. ووفقاً لـ«لينكد إن»، يزيد هذا الرقم بأكثر من ثماني أضعاف عن المتوسط العالمي.

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