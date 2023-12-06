«بتكوين» تتماسك قرب 42 ألف دولار متجاهلة تراجع الأسهم

المصدر: (دبي - بلومبرغ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاهلت عملة «بتكوين»، هبوطاً في الأسواق العالمية أثناء ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها منذ ما يزيد على 19 شهراً، في إشارة إلى استقلال حركتها عن أداء الأصول الأخرى.

وقفزت العملة الرقمية بنسبة 5.8 %، مسجلة 42 ألف دولار، وتراجعت قليلاً عن هذا المستوى في تعاملات آسيا الصباحية في جلسة الثلاثاء، في تناقض لأدائها مع أداء مؤشرات الأسهم والسندات العالمية التي تعاني من خسائر منذ بداية الأسبوع.

وقال رئيس استراتيجية الأصول الرقمية في شركة «فاندسترات غلوبال أدفايزرز»، شون فاريل: «يؤكد هذا التباين في الأداء ضعف الارتباط حالياً بين العملات المشفرة والأصول التقليدية الأخرى». وتراجع الارتباط بين «بتكوين» وأصول أخرى مثل الأسهم والذهب خلال العام الجاري، عندما ساعدت عوامل تتعلق تحديداً بقطاع الرموز المشفرة على ارتفاع أكبر الأصول الرقمية بنسبة 152 %.

ومن بين العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة توقع الأسواق أن تسمح الولايات المتحدة بإدراج أول صندوق متداول في البورصة، يستهدف التعاملات الفورية المباشرة لعملة «بتكوين»، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة المشفرة.

ولعب عامل آخر يخص هذا القطاع تحديداً دوراً في انطلاق «بتكوين»، وهو التنظيم والرقابة، إذ تنتعش آمال قادة قطاع التشفير في انتهاء أسوأ مرحلة في الحملة الأمريكية على نشاطهم. وفي الأسابيع الماضية، سُجن سام بانكمان فريد بتهمة الاحتيال في بورصة «إف تي إكس»، وخضعت بورصة العملات المشفرة الكبرى «بينانس» ومؤسسها تشانغ بنغ تشاو، لغرامات باهظة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز