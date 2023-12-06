«وول ستريت» تتراجع لليوم الثاني.. و«التعتيم» شعار «الاحتياطي الفيدرالي»

المصدر: نيويورك - وكالات

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تراجعت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، أمس، حيث فقد الارتفاع الأخير في وول ستريت قوته، في ظل تراجع توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث يمر «الاحتياطي الفيدرالي» بـ«فترة تعتيم» مع ترقب لمجموعة من البيانات الوظائف.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 170 نقطة أو 0.4 ٪ وتراجع ستاندرد آند بورز 500 نحو 20 نقطة أو 0.33 % فيما تماسك مؤشر ناسداك المركب.

وقال لجيسون هيلر، نائب الرئيس التنفيذي الأول في Coastal Wealth، يجب على المستثمرين تخفيف توقعاتهم بشأن التقدم في الأسهم حتى عام 2024، نعتقد أن هناك القليل من المحفزات الصعودية للأسهم نظراً لارتفاع أسعار الفائدة وضعف المستهلك وتوقعات الأرباح المخففة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تظل الأسهم في نطاق تداول ضيق.

ويمر بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً بـ«فترة تعتيم»، مما يعني أنه ستكون هناك تعليقات محدودة من مسؤولي البنك المركزي قبل اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

الأوروبية

تباينت الأسهم الأوروبية، متأثرة بانخفاض أسهم القطاع المالي بعدما خفضت قطر حصتها في بنك باركليز.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، فيما ارتفع داكس 0.5%.

وانخفض سهم باركليز 2.5% بعدما تحركت شركة قطر القابضة، أحد أكبر المساهمين في البنك، لبيع أسهم لها بحوالي 510 ملايين جنيه استرليني (644 مليون دولار)، مما قلص استثماراتها في البنك خلال فترة أزمة.

ويأتي بيع الأسهم في الوقت الذي يشرع فيه باركليز لخفض التكاليف وزيادة سعر سهمه، الذي انخفض إلى النصف منذ أن استثمرت قطر لأول مرة في عام 2008.

وانخفض مؤشر قطاع الخدمات المالية 0.4 بالمئة.

وكان مؤشر الموارد الأساسية الأكثر تراجعاً ونزل 0.7 بالمئة متأثراً بانخفاض أسعار المعادن الأساسية.

وقال أحد البنوك العاملة على الصفقة الليلة الماضية إن من المقرر أن يبلغ سعر البيع 141 بنساً للسهم، بما يقل بنحو 1.4 بالمئة عن سعر سهم باركليز عند الإغلاق أول من أمس.

اليابان

سجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر تراجع يومي في نحو ستة أسابيع أمس، إذ أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى موجة بيع كثيفة لأسهم أدفانتست وغيرها من الشركات المرتبطة بالرقائق.

وانخفض نيكاي 1.37 بالمئة ليغلق عند 32775.82 نقطة في أكبر تراجع يومي منذ 26 أكتوبر. ولامس المؤشر أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 32726.68 نقطة خلال الجلسة.

وشكلت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق أغلبية بين أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي، وتراجع سهم أدفانتست ستة بالمئة ونزل سهم طوكيو إلكترون 3.8 بالمئة وسهم سكرين هولدنجز خمسة بالمئة، كما تراجع سهم رينيساس إلكترونيكس خمسة بالمئة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.82 بالمئة إلى 2343.16 نقطة.

وعلى جانب المكاسب قفز سهم ساكورا إنترنت لخدمات الحوسبة السحابية 13 بالمئة.

وزاد سهم إيه.سي.إس.إل المصنعة للروبوتات ستة بالمئة.

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