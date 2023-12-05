موديز تخفض توقعات تصنيف الصين الائتماني إلى سلبي بسبب مخاوف بشأن الديون

المصدر: بكين - وكالات

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خفضت وكالة موديز توقعات تصنيف الصين الائتماني من «مستقر» إلى «سلبي» على خلفية ارتفاع الديون في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وأشارت الوكالة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.

وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 بالمئة في عامي 2024 و2025.

وقالت موديز في مذكرة «يعكس تغيير التوقعات إلى سلبي وجود مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموما ستوفر دعما ماليا للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة ماليا ولشركات عامة تطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية».

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