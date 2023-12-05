انخفاض سهم باركليز 4.5% بفعل تخفيض قطر القابضة حصتها

المصدر: لندن - (رويترز)

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انخفض سهم باركليز 4.5% خلال التداولات المبكرة اليوم الثلاثاء بعدما تحركت شركة قطر القابضة، أحد أكبر المساهمين في البنك، لبيع أسهم لها بحوالي 510 ملايين جنيه استرليني (644 مليون دولار)، مما قلص استثماراتها في البنك خلال فترة أزمة.

وقال أحد البنوك العاملة على الصفقة الليلة الماضية إن من المقرر أن يبلغ سعر البيع 141 بنساً للسهم، بما يقل بنحو 1.4 بالمئة عن سعر سهم باركليز عند الإغلاق الاثنين.

ويأتي بيع الأسهم في الوقت الذي يشرع فيه باركليز لخفض التكاليف وزيادة سعر سهمه، الذي انخفض إلى النصف منذ أن استثمرت قطر لأول مرة في عام 2008.

وانخفض سهم باركليز في أحدث التعاملات 3.4 بالمئة إلى 138 بنساً ويتجه لتكبد أكبر خسارة يومية منذ 24 أكتوبر.

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