الذهب يحلّق في أعلى مستوى و«بتكوين» فوق 42 ألف دولار

المصدر: (عواصم - وكالات)

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حلّقت أسعار الذهب، أمس، ليسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزاً 2111 دولاراً مع الإقبال على الملاذات الآمنة، فيما واصلت عملة «بتكوين» مكاسبها متجاوزةً 42 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022.

وارتفع الذهب بعد أن عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وخلال التعاملات ارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 % إلى 2087.69 دولاراً للأوقية وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2111.39 دولاراً.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 1 % إلى 2107.50 دولارات.

إلى ذلك تجاوزت عملة «بتكوين» المشفرة حاجز 42 ألف دولار لفترة وجيزة أمس وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2022، في موجة جديدة من الزخم تغذيها احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ورهانات المتداولين على أن الولايات المتحدة ستوافق قريباً على صناديق المؤشرات المتداولة لبتكوين في البورصة.

وسجلت بتكوين 42162 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022. وخلال التعاملات وصل سعر بتكوين إلى 41754 دولاراً لترتفع 4.4 % وارتفعت بتكوين بأكثر من 150 % حتى الآن هذا العام، كما صعدت عملة إيثر المرتبطة بشبكة إيثريوم بلوكتشين لأعلى مستوى منذ عام ونصف العام أمس، إذ بلغت 2274 دولاراً.

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