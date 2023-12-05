مخاوف النمو العالمي تهبط بأسعار النفط

المصدر: (نيودلهي - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عكست العقود الآجلة للنفط مسارها بعد ارتفاع لفترة وجيزة، أمس، وسط ضغوط مستمرة، بسبب قرار «أوبك+» بدء تخفيضات طوعية للإنتاج اعتباراً من أول يناير المقبل، لمدة 3 أشهر، وتراجع الخام بضغط عدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود، لكن مخاطر تعطّل الإمدادات، بسبب الصراع في الشرق الأوسط حدت من الخسائر.

وخلال التعاملات نزلت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتاً، بما يعادل 0.9 %، إلى 78.15 دولاراً للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.43 دولاراً للبرميل منخفضة 64 سنتاً، أو 0.8 %. وهبط النفط أكثر من 2 % الأسبوع الماضي، بفعل شكوك المستثمرين بشأن مدى تخفيضات الإمدادات، التي تنفذها منظمة (أوبك) وحلفاؤها. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، أمس وهبطت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي (المعيار الأوروبي) تسليم يناير 4.58 % إلى 41.50 يورو (45.09 دولاراً) لكل ميجاواط/ ساعة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز