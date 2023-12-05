أوروبا تُلزم الشركات بحماية المنتجات الذكية

المصدر: (ستراسبورغ - وكالات)

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وافق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على قواعد جديدة تُلزم الشركات المصنعة للمنتجات المتصلة، كالثلاجات «الذكية» أو المساعدين الافتراضيين، توفير حماية أفضل لهذه التقنيات من خطر القرصنة، وفق ما أعلن الطرفان.

وتشكّل ملايين المنتجات الذكية المستخدمة في الحياة اليومية، كأجهزة الحاسوب والهواتف والأجهزة المنزلية والسيارات ولعب الأطفال، نقاطاً يمكن عبرها شن هجمات معلوماتية، ولكن معظمها ليس خاضعاً حتى اليوم لأي التزامات تتعلق بالأمن السيبراني. ولن يكون ممكناً بعد اليوم، طرح هذه المنتجات والبرامج، إلا إذا استوفت معايير أمان معينة في التصميم والتصنيع، ويعني هذا الشرط كل المنتجات المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بغرض آخر أو بشبكة.

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