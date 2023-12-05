نيوزيلندا تلغي خطة حظر السجائر قبل إقرارها رسمياً

المصدر: (ويلينغتون - وكالات)

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أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي الجديد، كريستوفر لوكسون، أن حكومته ستلغي القوانين التي تهدف إلى حظر السجائر قبل إقرارها رسمياً.

وكان مشروع القانون قد أقر بحظر المبيعات المستقبلية للسجائر لأي شخص وُلد بعد عام 2008، وهو القانون الذي كانت رئيسة الوزراء السابقة، جاسيندا أرديرن، كشفت عنه.

وفي العام الماضي، قدمت نيوزيلندا تشريعاً يستهدف زيادة تدريجية لمتوسط عمر التدخين، بهدف حماية الأرواح وتوفير مليارات الدولارات التي تنفق على الأمراض المرتبطة بالتدخين من خلال نظام الرعاية الصحية للدولة.

كما استهدف مشروع القانون تدابير أخرى، مثل تخفيضات كبيرة للكمية القانونية للنيكوتين في منتجات التبغ.

وتطلع المشروع أيضاً لخفض عدد تجار التجزئة المرخص لهم ببيع التبغ إلى 600 نزولاً من 6000، إذ كان من المقرر دخول القرارات حيز التنفيذ بعد يوليو 2024.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم إلغاء عدة أجزاء من القانون، بما في ذلك حظر الأجيال من شراء السجائر، والحد من مستوى النيكوتين، وتقليص منافذ البيع. ويرى لوكسون، أن الحظر سيخلق الفرصة لظهور السوق السوداء، التي ستكون غير خاضعة للضرائب بنسبة كبيرة.

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