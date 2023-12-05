الدولار يسترد بعض مكاسبه.. واليورو يتراجع

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع الدولار،أمس، ليستعيد بعض المكاسب، بعد تراجعه على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، بفعل رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، سيخفض أسعار الفائدة قريباً. وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.1 في المئة، إلى 1.0876 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.19 في المئة، إلى 103.33.

وارتفع اليورو ثلاثة في المئة مقابل الدولار الشهر الماضي، وبلغ أعلى مستوى له منذ أغسطس، حين تجاوز 1.10 دولار، إذ أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بسرعة. وانخفض مؤشر الدولار 3.1 في المئة في نوفمبر، في أكبر انخفاض شهري له خلال عام.

وقال كولين آشر كبير الاقتصاديين في بنك ميزوهو في لندن «نوفمبر.. كان شهراً سيئاً للغاية بالنسبة للدولار، لأسباب من بينها التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.. نرى مجالاً لتغيير المسار بنهاية العام».

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.27 في المئة، إلى 1.2675 دولار، كما انخفض الدولار الأسترالي 0.44 في المئة، إلى 0.6646 دولار. وارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري أيضاً 0.31 في المئة، إلى 0.8723 فرنك في أحدث التعاملات.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين، وسجل 146.69 أمام العملة اليابانية، بعد انخفاضه إلى 146.24 يناً في الجلسة الآسيوية، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف سبتمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز