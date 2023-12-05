«بتكوين» تتخطى 42 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو 2022

المصدر: سنغافورة - رويترز

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تجاوزت عملة بتكوين المشفرة حاجز 42 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022، مستفيدة من موجة الحماس الكبير بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وسجلت بتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم 42162 دولاراً أمس، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، ويبدو أنها تخلصت من حالة الفوضى التي عمت أسواق العملات المشفرة منذ انهيار منصة إف.تي.إكس وغيرها من إخفاقات أعمال العملات المشفرة في عام 2022.

وقال جاستن دانيثان رئيس وحدة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة كي روك، وهي شركة متخصصة في أسواق الأصول الرقمية، إن الارتفاع بنسبة 50 % منذ منتصف أكتوبر «يبدو أنه يمثل تحولاً حاسماً بعيداً عن الاتجاه الهبوطي لعام 2022 وأوائل عام 2023». وارتفعت بتكوين بأكثر من 150 % حتى الآن هذا العام. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لشركة الأصول الرقمية Nexo: «الآن بعد أن تمت إعادة النظر في مبلغ 40 ألف دولار لأول مرة منذ ما يقرب من 19 شهرًا، يبدو أن 48 ألف دولار و52 ألف دولار ستكون الخطين المهمين التاليين في الرمال».

كما صعدت عملة إيثر المرتبطة بشبكة إيثريوم بلوكتشين لأعلى مستوى لها منذ عام ونصف العام اليوم الاثنين إذ بلغت 2264 دولاراً. ولا يزال كل من بتكوين وإيثر أقل بكثير من أعلى مستوياتهما القياسية لعام 2021 والتي بلغت 69 ألف دولار و4868 دولاراً على التوالي.

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