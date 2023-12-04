آلاسكا اير تعتزم شراء شركة الطيران هاوايان بـ 1.9 مليار دولار نقداً

المصدر: واشنطن - ( د ب أ )

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اقتربت شركة الطيران الأمريكية آلاسكا اير من شراء شركة الطيران هاوايان هولدنجز المثقلة بالديون مقابل حوالي 1.9 مليار دولار نقداً.

ووفقاً لشروط الصفقة يبلغ سعر سهم هاوايان هولدنجز 18 دولاراً ويتضمن 900 مليون دولار ديوناً صافية مستحقة على هاوايان ايرلاينز التابعة للشركة.

كان سعر سهم هاوايان يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي 4.86 دولارات بزيادة نسبتها 8.24% يومياً.

ومن المتوقع أن تساهم الصفقة بعد عامين من إتمامها في أرباح آلاسكا اير مع خفض متوقع في النفقات الجارية لا يقل عن 235 مليون دولار.

وتحتاج الصفقة إلى الحصول على موافقة السلطات التنظيمية ومساهمي هاوايان هولدنجز. ومن المتوقع إتمامها خلال ما بين عام وعام ونصف العام.

وأشارت آلاسكا اير إلى أن المقر الرئيسي للكيان الجديد الذي سيتشكل بعد صفقة الاستحواذ سيكون في مدينة سياتل بولاية واشنطن ويرأسه بن مينيكوسي الرئيس التنفيذي لآلاسكا اير.

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