فاتورة الصادرات الألمانية في أكتوبر تتراجع إلى 126 مليار يورو

المصدر: فيسبادن - (د ب أ)

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أفادت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، الاثنين، بتراجع صادرات الشركات الألمانية من البضائع إلى الخارج في أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب، الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن، أن حجم صادرات البضائع التي تحمل شعار «صنع في ألمانيا» سجل، بعد أخذ المتغيرات التقويمية والموسمية في الاعتبار، في أكتوبر الماضي تراجعاً بنسبة سالب 0.2% مقارنة بسبتمبر الماضي، وسجل تراجعاً بنسبة سالب 8.1% مقارنة بأكتوبر 2022.

وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات الألمانية إلى الخارج وصلت بوجه عام إلى 126.4 مليار يورو، وفي المقابل بلغت قيمة الواردات في ذلك الشهر 108.6 مليارات يورو.

وذكر المكتب أن واردات ألمانيا في أكتوبر سجلت تراجعاً بنسبة 1.2% مقارنة بسبتمبر الماضي، وتراجعاً بنسبة سالب 16.3% مقارنة بأكتوبر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التجارة الخارجية في ألمانيا متأثر منذ فترة طويلة بضعف حالة الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى تقليص الطلب على البضائع التي تحمل شعار «صنع في ألمانيا».

كما تراجع إجمالي قيمة الصادرات في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت فاتورة الصادرات في هذه الفترة 1304.6 مليارات يورو بتراجع بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كان قطاع التجارة الخارجية في ألمانيا حقق نتائج قياسية في العام الماضي لأسباب منها الارتفاع الملحوظ في الأسعار، غير أنه يتعذر تحديد أرقام دقيقة بناءً على هذه التأثيرات لأن المكتب لا يجمع بيانات معدلة حسب الأسعار.

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