جيروم باول: من السابق لأوانه الحديث عن خفض الفائدة.. ربما يتم رفعها

المصدر: أتلانتا - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسببت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ‏انحسار توقعات السوق بشأن تخفيضات في أسعار الفائدة في المستقبل، واصفاً أنه ‏من السابق لأوانه إعلان الانتصار على التضخم.‏

وعلى الرغم من سلسلة من المؤشرات الإيجابية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق ‏بالأسعار، قال رئيس الفيدرالي إنه وفريقه يخططون «لإبقاء السياسة النقدية مشددة» ‏حتى يقتنعون بأن التضخم يتجه بقوة إلى المستهدف عند 2%.

وقال باول في تصريحات معدة سلفاً في أتلانتا: «سيكون من السابق لأوانه أن ‏نستنتج بثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً بما فيه الكفاية، أو التكهن بموعد خفض الفائدة، نحن على استعداد لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا دعت الضرورة لذلك»‏.

وأفاد باول أيضاً: «بعد أن قطعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة شوطاً كبيراً في ‏مكافحة التضخم، فإنها تمضي قدماً بحذر».‏

وأضاف: «التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستهدف، لكنه يتحرك في الاتجاه ‏الصحيح، لذلك أرى أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله الآن هو التحرك بحرص، ‏والتفكير بعناية في كيفية سير الأمور، والسماح للبيانات بإخبارنا ما التالي».‏

وعلق: «ستخبرنا البيانات ما إذا كنا قد فعلنا ما يكفي أم أننا بحاجة إلى بذل المزيد ‏من الجهد».‏

فيما أظهر محضر «الفيدرالي» للاجتماع الماضي، إجماع الأعضاء حول استراتيجية المضي قدماً بحذر بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل وربط أي تشديد إضافي بمدى التقدم نحو هدف التضخم عند 2%.

يذكر أن «الفيدرالي» كان قد ثبت الفائدة في اجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي في نطاق 5.25% - 5.5%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز