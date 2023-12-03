شاحنة تسلا تقود الشركة إلى التريليون.. توقعات بتخطي السهم حاجز 300 دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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أطلقت شركة تسلا شاحنتها التي طال انتظارها «سايبر تراك» Cybertruck، وسط توقعات بأن يسهم الإصدار الجديد في تعزيز القيمة السوقية لسهم الشركة قرب تريليون دولار.

ووفقاً لمحلل Wedbush، دان إيفز، فإن الكشف عن الشاحنة الجديدة، قد يعزز نمو شركة تسلا على مدار السنوات المقبلة، كما قد تثبت للمشككين أن إيلون ماسك بإمكانه توسيع الهالة حول الشركة، مع اتجاه المزيد من المستثمرين نحو السيارات الكهربائية.

وبحسب تلك التوقعات، حدد إيفز السعر المستهدف لسهم تسلا عند 310 دولارات، وهو تقييم تبلغ القيمة السوقية للشركة بموجبه مستويات 996 مليار دولار.

وتداول سهم تسلا عند مستويات 238 دولاراً في آخر جلسات الأسبوع الماضي، إذ ارتفع بنحو 98 % منذ بداية 2023، بعد أداء سلبي العام الماضي.

وعلى الرغم من توقعات Wedbush بأن «سايبر تراك» لن تحدث تغييراً مالياً كبيراً لتسلا في 2024، لكنها ستوضح للمستثمرين قدرة الشركة على الابتكار، مقابل شركات صناعة السيارات القديمة.

وكانت تسلا كشفت في نوفمبر من 2019 النقاب عن شاحنتها الجديدة، وقالت وقتها إن عمليات تسليم الشاحنة، ستتم في غضون عامين، لكن هذا الموعد تم تأجيله على مدار السنوات.

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