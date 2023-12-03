وزيرة التجارة الأمريكية عن الصين: سنحرمهم من أحدث تقنياتنا

المصدر: (د ب أ)

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قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن وزارتها بحاجة إلى مزيد من الأموال لمنع الصين من اللحاق بأشباه الموصلات المتطورة.

وأضافت ريموندو في منتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا: «لا يمكننا السماح للصين بالحصول على هذه الرقائق.. سنحرمهم من أحدث تقنياتنا»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وللقيام بذلك، قالت ريموندو إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، الذي يدير ضوابط التصدير للولايات المتحدة، يحتاج إلى مزيد من التمويل من الكونجرس.

وتابعت: «لدي ميزانية قدرها 200 مليون دولار. هذا مثل تكلفة عدد قليل من الطائرات المقاتلة»، وتابعت: «إذا كنا جادين، دعونا نمول هذه العملية بالقدر الذى تحتاجه إلى التمويل».

وقالت ريموندو إن الشركات الأمريكية ستحتاج إلى التكيف مع أولويات الأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك ضوابط التصدير التي وضعتها وزارتها على صادرات أشباه الموصلات.

وأضافت: «هذه هي الحياة. حماية أمننا القومي أكثر أهمية من الإيرادات على المدى القصير».

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