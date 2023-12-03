انتعاش الأسهم الأمريكية و«ستاندرد أند بورز» يحلق

المصدر: عواصم - وكالات

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تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع أول من أمس في ختام تداولات الأسبوع، مع تراجع عوائد السندات بعد تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن الإجراءات التي اتخذها صناع السياسة، دفعت أسعار الفائدة إلى المنطقة التقييدية، ما يجعلها تفرض ضغوطاً هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم.

وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز أول من أمس أعلى مستوى إغلاق خلال العام ليبدأ شهر ديسمبر على ارتفاع، إذ عززت تصريحات جيروم بأول، وجهة النظر التي تفيد أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها. وحققت المؤشرات الثلاثة مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي بالنسبة المئوية.

وزاد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 25.88 نقطة، بحسب بيانات أولية، أو ما يعادل 0.59 %، إلى 4593.68 نقطة، وربح مؤشر ناسداك المجمع 78.81 نقطة أو 0.55 % إلى 14305.03 نقاط، ومؤشر داو جونز الصناعي 294.28 نقطة، أو 0.82 % مرتفعاً إلى36245.57 نقطة.

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