بريق الذهب يتوهج للأسبوع الثالث ويلامس 2090 دولاراً

المصدر: لندن - وكالات

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تواصل صعود أسعار الذهب عالمياً الأسبوع الماضي وللأسبوع الثالث على التوالي بدعم تحصن المستثمرين بالمعدن الأصفر كملاذ آمن.

وعززت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطاً) عند التسوية، 1.6 % أو 32.5 دولاراً عند 2089.7 دولاراً للأوقية، لتحقق 3.25 % مكاسب منذ بداية الأسبوع. وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- 0.35 % خلال التعاملات أول من أمس.

وقال جيروم باول، إنه يتوقع تباطؤ نمو الإنفاق والإنتاج العام المقبل، مع تلاشي تأثيرات الجائحة، ومع تأثير السياسة النقدية التقييدية على الطلب الكلي، التي تفرض حالياً ضغوطاً هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم.

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