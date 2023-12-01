شكوك حول تخفيضات إمدادات «أوبك+» تهبط بالنفط
تحولت أسعار النفط إلى التراجع، أمس، بعد أن ارتفعت أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، بعد أن اتفق منتجو «أوبك+» على تخفيضات طوعية في الإنتاج تقترب من مليوني برميل يومياً لأوائل 2024.
وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 50 سنتاً، أو 0.6%، إلى 82.60 دولاراً، وتراجعت العقود الآجلة تسليم فبراير الأكثر تداولاً 2.54 دولار أو 3.1% إلى 80.34 دولاراً.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 2.63 دولار، أو 3.4% إلى 75.24 دولاراً، لتسجل تراجعاً بنحو 9% هذا الشهر. وعقد تحالف «أوبك+»، اجتماعاً أمس، لمناقشة مستويات الإنتاج. وأعلنت الإمارات أنها ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها بمقدار 163 ألف برميل يومياً، من 1 يناير 2024 حتى نهاية مارس 2024 لافتة إلى أن إنتاجها النفطي سيصبح 2,912 ألف برميل يومياً.
وقالت وزارة الطاقة السعودية: «إن خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً سيظل قائماً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل»، كما أعلنت روسيا أنها ستعزز خفضها الطوعي للإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً.