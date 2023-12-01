الأسهم الأمريكية تحقق أفضل أداء شهري منذ أكثر من عام

المصدر: متابعة - محمود حسن

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حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية، مكاسب كبيرة في نوفمبر، إذ ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 8.6 %، بينما تقدم مؤشر ناسداك بنسبة 11 %، ليحققا أفضل أداء شهري لهما منذ يوليو 2022، فيما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 7.8 % في نوفمبر، محققاً أفضل شهر له منذ أكتوبر 2022.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس، حيث كان المتداولون يقيمون بيانات التضخم الجديدة التي زادت الآمال في أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وفي آخر تداولات نوفمبر، ارتفع المؤشر داو جونز بأكثر من 250 نقطة بنسبة 0.8 %، فيما استقر كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

وأظهرت البيانات الصادرة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بما يتماشى مع التوقعات في أكتوبر، إذ ارتفع بنسبة 0.2 % على أساس شهري، و3.5 % على أساس سنوي، حيث يمكن أن توفر الأرقام حافزاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، قبل خفضها العام المقبل.

من جهة أخرى، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أمس، إنه يتوقع أن يضطر الاحتياطي إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد» لإعادة التضخم إلى الهدف.

وأضاف ويليامز: «اتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على موقف تقييدي لبعض الوقت لاستعادة التوازن بالكامل وإعادة التضخم إلى هدفنا على المدى الطويل البالغ 2% على أساس مستدام». وتوقع ويليامز، تراجع التضخم إلى نحو 2.25 % في 2024 قبل أن يعود إلى هدفه في العام التالي.

أسهم أوروبا

وارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة، مع ترقب المستثمرين مستويات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي قد تدعم توقعات بلوغ أسعار الفائدة العالمية ذروتها. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، 0.4 % أمس، لكنه حقق أكبر مكسب شهري منذ يناير مرتفعاً نحو 6 % خلال نوفمبر.

أسهم اليابان

وارتفع المؤشر نيكاي الياباني، ليسجل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات، إذ أدت الرهانات على وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها إلى ارتفاع الأسهم العالمية.

وارتفع نيكاي 0.5 % إلى 33486.89 نقطة عند إغلاق أمس، وأدى ذلك إلى زيادة مكاسب المؤشر نوفمبر إلى 8.52 %، وهي الأكبر منذ نوفمبر 2020. ووصل نيكاي إلى أعلى مستوى له في 33 عاماً، عند 33853.46 نقطة، في 20 نوفمبر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، 0.44 %، خلال الجلسة، ليحقق مكاسب شهرية 5.38 %.

وتلقت الأسهم اليابانية، دفعة من موسم أرباح قوي للشركات حل في وقت سابق من الشهر الجاري. وساعد انخفاض الين، المصدرين وتجار التجزئة، على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين بنجاح.

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