ارتفاع عدد الحاصلين على إعانة البطالة في أمريكا إلى أعلى مستوى في عامين

المصدر: نيويورك - (أ ب)

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تقدم عدد أكبر قليلاً من الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحصلون على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عامين.

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 7000 إلى 218000 طلب للأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر.

ينظر إلى طلبات إعانة البطالة على أنها تمثل عدد حالات تسريح العمال في أسبوع معين.

ومع ذلك، وبشكل عام، كان 1.93 مليون شخص يحصلون على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، بواقع حوالي 86000 طلب أكثر من الأسبوع السابق، وهو العدد الأكبر من نوعه في عامين.

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